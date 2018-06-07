Yuto Nagatomo, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, transfer, İtalya
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    , transferi için 'da!

    Abdurrahim Albayrak, Yuto Nagatomo transferi için İtalya'da!

    'ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan 'nun bonservisi için yönetici 'da Inter kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.

    şampiyonu , transfere hızlı başladı. İlk hedef geçen sezon devre arasında kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan ...

    Galatasaray yöneticisi ve heyeti Japon futbolcunun transferini bitirmek için 'da İnter kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.

    Albayrak, Japon oyuncunun bonservisi için Inter'e 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Inter'in 4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapılacak.

    1. 7.6.2018 03:07
    2. Güncelleme: 7.6.2018 10:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdurrahim Albayrak, Yuto Nagatomo transferi için İtalya'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN