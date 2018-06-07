Abdurrahim Albayrak, Yuto Nagatomo transferi için İtalya'da!
Galatasaray'ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Yuto Nagatomo'nun bonservisi için yönetici Abdurrahim Albayrak İtalya'da Inter kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve transfer heyeti Japon futbolcunun transferini bitirmek için İtalya'da İnter kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Albayrak, Japon oyuncunun bonservisi için Inter'e 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Inter'in 4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapılacak.
- 7.6.2018 03:07
- Güncelleme: 7.6.2018 10:13
-
Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
-
Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
-
Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Abdurrahim Albayrak, Yuto Nagatomo transferi için İtalya'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.