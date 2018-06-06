UEFA ile 4 yıllık anlaşma – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ile 4 yıllık anlaşma

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> ile 4 yıllık anlaşma

    1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD)'ın geleneksel iftarına katılan , ile 4 yıllık anlaşma imzalayacaklarını söyledi.

    ile FFP kuralları çerçevesinde yapılan görüşmelerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağının sorulması üzerine Cengiz, şöyle konuştu: Yarın (bugün) imzalamış oluruz. Bu aslında ve Türk futbolunun geldiği noktayı gösteriyor. Sadece diyerek tek taraflı söylemek istemiyorum. Çünkü hiçbir şey tek başına değerli değildir. Türk futboluna gereken değeri vermiştir. Uzun yıllar içinde takımı Avrupa'nın tepesine oturtacak bir sistemi kurmak istiyoruz. Profesyonel dünyada değerini bulan her şey satılır ve satın alınır. aynı zamanda iş idaresi sistemidir.
    1. 6.6.2018
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