UEFA ile 4 yıllık anlaşma
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD)'ın geleneksel iftarına katılan Mustafa Cengiz, UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayacaklarını söyledi.
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD)'ın geleneksel iftarına katılan Mustafa Cengiz, UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayacaklarını söyledi. UEFA ile FFP kuralları çerçevesinde yapılan görüşmelerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağının sorulması üzerine Cengiz, şöyle konuştu: Yarın (bugün) imzalamış oluruz. Bu aslında Galatasaray ve Türk futbolunun geldiği noktayı gösteriyor. Sadece Galatasaray diyerek tek taraflı söylemek istemiyorum. Çünkü hiçbir şey tek başına değerli değildir. UEFA Türk futboluna gereken değeri vermiştir. Uzun yıllar içinde takımı Avrupa'nın tepesine oturtacak bir sistemi kurmak istiyoruz. Profesyonel dünyada değerini bulan her şey satılır ve satın alınır. Futbol aynı zamanda iş idaresi sistemidir.
- 6.6.2018
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
UEFA ile 4 yıllık anlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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