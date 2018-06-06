1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD)'ın geleneksel iftarına katılan Mustafa Cengiz, UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayacaklarını söyledi. UEFA ile FFP kuralları çerçevesinde yapılan görüşmelerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağının sorulması üzerine Cengiz, şöyle konuştu: Yarın (bugün) imzalamış oluruz. Bu aslında Galatasaray ve Türk futbolunun geldiği noktayı gösteriyor. Sadece Galatasaray diyerek tek taraflı söylemek istemiyorum. Çünkü hiçbir şey tek başına değerli değildir. UEFA Türk futboluna gereken değeri vermiştir. Uzun yıllar içinde takımı Avrupa'nın tepesine oturtacak bir sistemi kurmak istiyoruz. Profesyonel dünyada değerini bulan her şey satılır ve satın alınır. Futbol aynı zamanda iş idaresi sistemidir.