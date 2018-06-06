Trezeguet’den sıcak mesaj – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Trezeguet’den sıcak mesaj

    Trezeguet’den sıcak mesaj

    'ın gözdelerinden Trezeguet, sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.

    Başarılı futbolcu, bir taraftarın "İlle de sen" diye yazarak kendisi için hazırladığı videoyu retweet etmesi Twitter'da büyük ilgi gördü. Taraftarlar, i 'a çağıran mesajlar paylaştı. Bu arada Başkanvekili Öksüz, "in serbest kalma bedeli 5 milyon euro... Bu parayı veren transfer edebilir" dedi.
    1. 6.6.2018
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