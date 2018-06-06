Mustafa Cengiz'den flaş UEFA açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA anlaşması ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz, şu sözleri kullandı;
''TARAFTARA SAYGI DUYUYORUZ''
Grey Weekend'de elde edilen 6 milyon TL, bize göre bir rekor. Bir camianın ayağa kalkışının ete kemiğe bürünüşü. İnsanlar cebindeki kuruşu, harçlığını buna veriyor, bu çok değerli. Buna iktisatta en yüksek değer denir. Günlük ortalama 2 milyon TL satış. Manchester United 118 milyon euro satış yapıyor, bunu aşmış bir rakama ulaştık. Demek ki bu camia isterse, bir kalkışı, bir sokağa dökülüşe döndürür. Biz bundan çok gururluyuz. Taraftara saygı duyuyoruz.
''4 YILLIK ANLAŞMAYI İMZALAYACAĞIZ''
Yarın imzalamış oluruz, UEFA ile 4 yıllık anlaşmayı. UEFA, tarihinde ilk defa üst üste settlement agrement öneriyor ve imzalatıyor. Bu aslında Galatasaray ve Avrupa futbolunun geldiği noktayı gösteriyor. Sadece Galatasaray da değil, hiçbir şey tek başına değerli değildir. Avrupa ve UEFA, Türk futboluna gerekli değeri vermiştir. Biz göreve başladığımızda, bize net olarak söylenen kesinlikle men alırsınız idi. Bunu iyi ve kötü niyetle söyleyenler oldu. Şükür ki Galatasaray, Avrupa yolunda hedeflere ulaşacak. Umarım yarın açıklarız.
''DEĞERİNİ BULAN HER ŞEY SATILIR''
Profesyonel futbolda değerini bulan her şey satılır. Futbol aynı zamanda bir iş idaresidir. Teknik heyetimiz yelkeni şişirecek, biz de dümeni tutacağız, onlara en iyi durumu sağlayacağız. Taraftarlar çok şey istiyor, biliyorum. Biz de taraftarız. Kombinelere, localara, sosyal medyayı görüyorum, varlıklı kesimlere loca alın deniyor, bunu destekliyorum. Bazı değerli başkanlar ve yöneticilerin verdikleri sözleri yerine getirmesini de bekliyorum. Onlar bunları yaptığında kendilerine müteşekkir oluruz.
- 5.6.2018 22:26
- Güncelleme: 6.6.2018 02:02
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
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