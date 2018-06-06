G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    G.Saray ilk transferini yaptı:

    G.Saray ilk transferini yaptı: <a href="/index/mugdat-celik?id=b828b870-f6d9-45dd-b65f-4c9633fb32b4" class="" rel="tag">Muğdat Çelik</a>

    , geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor forması giyen ile prensip anlaşmasına vardı

    Yeni sezon öncesinde görüşmelerine başlayan , ilk transferini yapmak üzere... beIN SPORTS'un verdiği bilgiye göre , ile sözleşmesi sona eren ile el sıkıştı.

    Sarı kırmızılı takımın tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray, ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı, alacağı ücretle ilgili ise henüz bilgi verilmedi.

    Muğdat Çelik, geçen sezon formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.

    Muğdat Çelik kimdir?
    2004 yılında Mersin Kuvay-ı Milliye'de amatör olarak futbola adım atmış, ardından profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği takımı ile başlamıştır. 2008'de Kastamonuspor'a kiralanmış ardından tekrar geri dönmüştür. Bu takımlardan başka; bugüne kadar Çankırıspor, Bugsaşspor, Batman Petrol, Nazilli Belediyespor ve Balıkesirspor takımlarında da forma giymiştir.

    Forvet bölgesinde çift ayakla oynayan Muğdat Çelik, 2012-13 sezonunda 2. Lig'de 24 golle gol kralı olmuştur

    1. 6.6.2018 14:09
    2. Güncelleme: 6.6.2018 14:21
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