Milli Takım'da Fatih Terim'in öğrencisi olan tecrübeli orta saha oyuncusuyla görüşen Sarı-Kırmızılılar, Nuri Şahin'den olumlu yanıt aldı. 29 yaşındaki milli yıldızın, takımın başındaki ismin Fatih Terim olması nedeniyle teklife sıcak baktığı öğrenilirken, Galatasaray'ın, Alman ekiple de el sıkışması halinde Nuri Şahin'e 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağı belirtildi.



ALMANYA'DA İKİNCİ SEFER

Nuri Şahin'in yanı sıra Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı için de girişimlere başlayan Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcudan olumlu yanıt aldı.

Alman ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın önümüzdeki sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması nedeniyle Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.



?Bundesliga'da 34 maçta forma şansı bulan Yunus Mallı, Wolfsburg'ın ligde kalmasında önemli rol oynarken takımına 5 gol, 4 asistlik de katkı sağladı.



?NAGATOMO İÇİN İTALYA'YA GİTTİLER

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılıların İnter'den kiralık olarak takıma kattığı Japon oyuncu Yuto Nagatomo için Şükrü Hanedar ile Levent Şahin, Almanya seferinin ardından İtalya'ya geçerek ülkenin kuzeyinde yer alan kamp yerlerine baktı. Ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Milano'da buluşacak olan ikili, 31 yaşındaki Japon yıldız için Inter ile masaya oturacak. Bu arada Nagatomo'nun da Türkiye'de oynamaktan çok memnun olduğu ve Galatasaray'da tekrardan forma giymek için her türlü kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.



?RODRIGUES'İN GİTMEK İÇİN ŞARTI VAR

Fatih Terim'in gelişiyle birlikte gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Rodrigues için başta Newcastle United olmak üzere gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi düşünen sarı-kırmızılı yönetime Yeşil Burun Adalı oyuncudan şart geldi.



UEFA ile harcama kısıtlaması nedeniyle imza atacak olan Galatasaray yönetimine 27 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan takımların tekliflerini kabul etmem" dedi.



Sarı-Kırmızılı ekipte bu yıl 33 Süper Lig karşılaşmasında forma giyen Rodrigues, takımına 9 gol 11 asistlik katkı sağlamıştı.



EMRE AKBABA'NIN ROTASI İSTANBUL'DA

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen ve gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Emre Akbaba, Galatasaray'a çok yakın.



Devre arası transfer döneminde Emre Akbaba'yı renklerine katmak için girişimlerde bulunan ancak sonuca ulaşamayan Medipol Başakşehir genç oyuncudan henüz vazgeçmezken, Beşiktaş'ın da Anderson Talisca'dan boşalan yeri Akbaba ile doldurmak istediği biliniyor. Galatasaray Yönetimi ise Terim'in muhakkak takımda görmek istediği milli oyuncu için resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon çıktığı 32 Süper Lig karşılaşmasında takımına 14 gol 10 asistlik katkı sağlayan Emre Akbaba transfer döneminin gözdesi oldu.



ÇİNLİLER, GOMIS'İN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Devre arası transfer döneminde de Çin'den 7 milyon Euro değerinde teklif alan Bafetimbi Gomis'i bu kez Guanghzhou Evergrande radarına aldı.

Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada attığı 29 golle kariyerinin zirvesine çıkan Senegal asıllı Fransız oyuncunun sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğu biliniyor.



5 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Transfer çalışmalarına başlayan ve takıma katılacak olan oyuncular için harekete geçen Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler de belli olmaya başladı.



Sarı-Kırmızılı ekipte gurbetçi futbolculardan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Tarık Çamdalı, Yasin Öztekin ve Koray Günter gibi isimlerin gelecek sezon takımda yer almayacağı öğrenilirken, şampiyonluğa attığı kritik gollerle büyük katkı sağlayan Sinan Gümüş ise Fatih Terim'in gözdesi. 24 yaşındaki genç futbolcu gelecek sezon da Sarı-Kırmızılı takımda olacak.