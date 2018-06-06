Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'dan hamlesi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> hamlesi

    , için harekete geçti. Abdurrahim Albayrak, ile görüşerek yıllık 2.5 milyon euro teklif etti. Albayrak ayrıca Burak'ın 'dan bonservisini almasını istedi. Bordo-Mavililer tecrübeli golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

    1. 6.6.2018 11:07
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