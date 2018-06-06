Galatasaray, Burak Yılmaz için harekete geçti. Abdurrahim Albayrak, Burak Yılmaz ile görüşerek yıllık 2.5 milyon euro teklif etti. Albayrak ayrıca Burak'ın Trabzon'dan bonservisini almasını istedi. Bordo-Mavililer tecrübeli golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.