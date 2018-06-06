Galatasaray son gözde Soner Aydoğdu – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    son gözde

    Galatasaray son gözde Soner Aydoğdu

    , Akhisarspor’la sözleşmesi sona eren Muğdat’tan sonra şimdide bu kez ’yu gündemine aldı.

    Yedek kulübesini güçlendirmek isteyen teknik direktör 'in Soner'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Sarı-Kırmızılı idarecilerin önümüzdeki günlerde ve menajeriyle masaya oturacağı, anlaşılması halinde transferin ilk günü imzaların atılacağı kaydedildi.
    1. 6.6.2018 11:12
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