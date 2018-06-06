Futbolda dostluk rüzgarı! – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    dostluk rüzgarı!

    Futbolda dostluk rüzgarı!

    Kulüpler Birliği ve Kulübü Başkanı , Başkanı ’u Kulüpler Birliği’nin bugünkü iftarına davet etti. Koç ve Orman’ın yanı sıra Başkanı ile Başkanı da iftarda yer alacak.

    Kulübü Başkanlığı'na 'un seçilmesinin ardından verdiği olumlu mesajlar karşılığını bulmaya başladı.

    SİNYALLER GELMİŞTİ
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kulübü Başkanı 'ın telefonda görüşmelerinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.

    ÇOK GÜZEL HAREKETLER
    Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Koç'u Kulüpler Birliği'nin bugünkü iftarına davet etti ve bu teklif kabul gördü. Bugün gerçekleşecek olan iftar yemeğinde Fenerbahçe Başkanı Koç ve Beşiktaş Başkanı Orman'ın yanı sıra Başkanı , ve Medipol Kulübü Başkanı da yer alacak. Organizasyonun birlik ve beraberliğe önemli katkı yapması bekleniyor.

    1. 6.6.2018 01:43
    2. Güncelleme: 6.6.2018 07:46
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