Futbolda dostluk rüzgarı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na Ali Koç'un seçilmesinin ardından verdiği olumlu mesajlar karşılığını bulmaya başladı.



SİNYALLER GELMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın telefonda görüşmelerinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.



ÇOK GÜZEL HAREKETLER

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Koç'u Kulüpler Birliği'nin bugünkü iftarına davet etti ve bu teklif kabul gördü. Bugün gerçekleşecek olan iftar yemeğinde Fenerbahçe Başkanı Koç ve Beşiktaş Başkanı Orman'ın yanı sıra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da yer alacak. Organizasyonun birlik ve beraberliğe önemli katkı yapması bekleniyor.