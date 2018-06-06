Futbolda dostluk rüzgarı!
Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u Kulüpler Birliği’nin bugünkü iftarına davet etti. Koç ve Orman’ın yanı sıra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da iftarda yer alacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na Ali Koç'un seçilmesinin ardından verdiği olumlu mesajlar karşılığını bulmaya başladı.
SİNYALLER GELMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın telefonda görüşmelerinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER
Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Koç'u Kulüpler Birliği'nin bugünkü iftarına davet etti ve bu teklif kabul gördü. Bugün gerçekleşecek olan iftar yemeğinde Fenerbahçe Başkanı Koç ve Beşiktaş Başkanı Orman'ın yanı sıra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da yer alacak. Organizasyonun birlik ve beraberliğe önemli katkı yapması bekleniyor.
- 6.6.2018 01:43
- Güncelleme: 6.6.2018 07:46
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
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