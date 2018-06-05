Xherdan Shaqiri Cimbom'a mesaj gönderdi

Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında yer alan ve taraftarların yolunu gözlemeye başladığı Xherdan Shaqiri, Dünya Kupası öncesi Alman basınına bir röportaj verdi. "Gelecek sezon için planının ne?' şeklindeki soruyu yanıtlayan "Bir şey saklamıyorum. Stoke City'den ayrılacağım" diyerek net bir şekilde yanıtlayan yıldız oyuncu, ilk hedefinin Premier League olduğunu ancak diğer seçenekler için de kapısının kapalı olmadığını dile getirdi.



