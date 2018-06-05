Rekortmen taraftar!
Her maçta stadı dolduran, kazansa da kaybetse de takımının yanında olan taraftar için sezon bitmedi. Sarı Cuma'dan sonra Gri hafta sonu kampanyasına yine akın vardı. 5.2 milyon TL'lik ciroyla rekor kırıldı.
144 BİN ÜRÜN SATILDI
Gri hafta sonu kampanyası kapsamında 210 bin ürün satmayı hedefleyen G.Saray belki bu rakama yaklaşamadı ancak yine de ciddi manada stokları tüketti. Taraftarlar tam 144 bin ürün alarak yeni bir rekorun altına imza attı. Sarı Cuma kampanyasında 130 bin ürün satılmıştı, bu rakam 13 binlik artış gördü. Kampanya sonucu 5.2 milyon TL'lik ciro elde edildi. 7'den 70'e kampanyaya destek veren G.Saray taraftarı böylece kulübüne bir kez daha sahip çıktı.
CENGİZ'DEN TEŞEKKÜR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Cengiz, "Mağazalara koşun işareti kıvılcıma o da ateş topuna döndü. Günlük bazda değerlendirildiğinde dünyadaki dev kulüplerin mağaza satış rakamlarını geçen, herkese örnek olan taraftara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'FUTBOLCULAR DA İNDİRİM YAPSIN'
Cimbom'da taraftar sezon boyunca elinden gelenin fazlasını yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'in dediği gibi dişinden tırnağından artırarak Galatasaray'a harcadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Selçuk İnan, Tarık Çamdal, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli gibi isimlerden ücretlerinde indirim yapmasını istiyor.
ŞİRİN'DEN DESTEK
Gri haftasonu kampanyasına ultrAslan da büyük destek verdi. Taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin, "Kulübümüzün taraftarıyla bütünleştiği zaman neler yapabildiğini tüm dünyaya göstermiş olduk" dedi.
Savaş ÇORLU
- 5.6.2018
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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