Rekortmen taraftar! – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Rekortmen taraftar!

    Rekortmen taraftar!

    Her maçta stadı dolduran, kazansa da kaybetse de takımının yanında olan taraftar için sezon bitmedi. 'dan sonra Gri hafta sonu kampanyasına yine akın vardı. 5.2 milyon 'lik ciroyla rekor kırıldı.

    taraftarı sezona damga vurmaya devam ediyor. Bu sezon Mustafa Cengiz'i iki kez başkanlığa getiren, Fatih Terim'in evinin önüne gidip İmparator'u ikna eden, yenilgiyle biten G.Birliği maçı sonrası havaalanına koşup takıma moral veren sarı- kırmızılılar şimdi de 'lar da akın ediyor. Sarı Cuma kampanyasında esen rüzgarlar, Gri hafta sonunda tam anlamıyla kasırgaya döndü. Sarı-kırmızılı taraftarlar GS Store'ları adeta boşalttı.

    144 BİN ÜRÜN SATILDI
    Gri hafta sonu kampanyası kapsamında 210 bin ürün satmayı hedefleyen G.Saray belki bu rakama yaklaşamadı ancak yine de ciddi manada stokları tüketti. Taraftarlar tam 144 bin ürün alarak yeni bir rekorun altına imza attı. Sarı Cuma kampanyasında 130 bin ürün satılmıştı, bu rakam 13 binlik artış gördü. Kampanya sonucu 5.2 milyon TL'lik ciro elde edildi. 7'den 70'e kampanyaya destek veren G.Saray taraftarı böylece kulübüne bir kez daha sahip çıktı.

    CENGİZ'DEN TEŞEKKÜR
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Cengiz, "Mağazalara koşun işareti kıvılcıma o da ateş topuna döndü. Günlük bazda değerlendirildiğinde dünyadaki dev kulüplerin mağaza satış rakamlarını geçen, herkese örnek olan taraftara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    'FUTBOLCULAR DA İNDİRİM YAPSIN'
    Cimbom'da taraftar sezon boyunca elinden gelenin fazlasını yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'in dediği gibi dişinden tırnağından artırarak Galatasaray'a harcadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Selçuk İnan, Tarık Çamdal, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli gibi isimlerden ücretlerinde indirim yapmasını istiyor.

    ŞİRİN'DEN DESTEK
    Gri haftasonu kampanyasına ultrAslan da büyük destek verdi. Taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin, "Kulübümüzün taraftarıyla bütünleştiği zaman neler yapabildiğini tüm dünyaya göstermiş olduk" dedi.

    Savaş ÇORLU
    1. 5.6.2018
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