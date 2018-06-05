Nagatomo hazır kıta – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    hazır kıta

    Nagatomo hazır kıta

    Japon yıldız, ’na hazırlanırken Cimbom’un bonservisini almasını bekliyor.

    Sarı-kırmızılılara devre arası gelen ve büyük katkı veren Yuto Nagatomo şu sıralarda bambaşka bir heyecan yaşıyor. Japonya ile 'nda boy gösterecek olan 31 yaşındaki sol bek bir yandan da transferini takip ediyor. Kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor. Cimbom'un İnter'den bonservisini almasını bekliyor.
    1. 5.6.2018
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