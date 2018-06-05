Feghouli feda etmeli – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    feda etmeli

    Feghouli feda etmeli

    Albayrak, Cezayirlinin menajerini çağırdı, indirim isteyecek. Primlerle birlikte 4.5 milyon euro alıyor.

    Cimbom'da sezon başı transfer edilen Feghouli'nin maliyeti kulübün mali yapısını zorluyor. Abdurrahim Albayrak'ın ipleri eline alarak Cezayirli yıldızın menajerini 'a çağırdığı öğrenildi. Albayrak'ın Feghouli'nin menajerine "Aldığı para çok yüksek. Sözleşmesini revize etmek istiyoruz" diyeceği kaydedildi. , Aslan'dan yıllık 3 milyon 850 bin euro net maaş alıyor. Galibiyet ve başarı primleriyle birlikte aldığı rakam 4.5 milyon euro'yu buluyor.

    15 GOLE ETKİ
    Sofiane Feghouli geçen sezon takımın ligde kaydettiği 75 golün 15'inin altına imza attı. futbolcu 6 kez fileleri sarsarken, 9 da asist yaptı. 15 gole direkt etkisi oldu.
    1. 5.6.2018
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