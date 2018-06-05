Feghouli feda etmeli
Albayrak, Cezayirlinin menajerini çağırdı, indirim isteyecek. Primlerle birlikte 4.5 milyon euro alıyor.
15 GOLE ETKİ
Sofiane Feghouli geçen sezon takımın ligde kaydettiği 75 golün 15'inin altına imza attı. Cezayirli futbolcu 6 kez fileleri sarsarken, 9 da asist yaptı. 15 gole direkt etkisi oldu.
- 5.6.2018
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SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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