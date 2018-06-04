Trabzonspor Eren Derdiyok'u istedi – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'u istedi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> <a href="/index/eren-derdiyok?id=62399730-e2aa-4f8e-98b4-24ecc2e9e4d8" class="" rel="tag">Eren Derdiyok</a>'u istedi

    , ’un için takas önerisini kabul etmedi. Nakit paraya ise ‘evet’ dedi.

    Yeni sezon için çalışmaları sürerken yönetiminin, için 'a takas önerisinde bulunduğu öğrenildi.

    2 MİLYON İSTEDİLER
    yönetimi Eren'in transferine sıcak baksa da bu transferin takas değil, parayla yapılmasını istedi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Eren'in bonservisi için 2 milyon Euro civarında para isterken, 'un Kucka'yı önerdiği belirtiliyor. (Takvim)

    1. 4.6.2018 08:00
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