Trabzonspor Eren Derdiyok'u istedi
Galatasaray, Trabzonspor’un Eren Derdiyok için takas önerisini kabul etmedi. Nakit paraya ise ‘evet’ dedi.
Yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken Trabzonspor yönetiminin, Eren Derdiyok için Galatasaray'a takas önerisinde bulunduğu öğrenildi.
2 MİLYON İSTEDİLER
Galatasaray yönetimi Eren'in transferine sıcak baksa da bu transferin takas değil, parayla yapılmasını istedi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Eren'in bonservisi için 2 milyon Euro civarında para isterken, Trabzonspor'un Kucka'yı önerdiği belirtiliyor. (Takvim)
- 4.6.2018 08:00
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Trabzonspor Eren Derdiyok'u istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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