Sola son aday Uğur
Galatasaray'da sol bek transferi için yurt içinden yeni bir iddia geldi
Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Uğur Çiftçi için sarı-kırmızılı yetkilerin teklif yapmaya hazırlandıkları öğrenildi. Uğur'un, ligde başta Sivasspor başta olmak üzere bazı takımlardan daha teklif aldığı ancak, Galatasaray'ı tercih edebileceği için diğer kulüpleri beklemeye aldığı öğrenildi.
- 3.6.2018
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