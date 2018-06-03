Sola son aday Uğur – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Sola son aday Uğur

    Sola son aday Uğur

    'da sol bek transferi için yurt içinden yeni bir iddia geldi

    ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Uğur Çiftçi için sarı-kırmızılı yetkilerin teklif yapmaya hazırlandıkları öğrenildi. Uğur'un, ligde başta başta olmak üzere bazı takımlardan daha teklif aldığı ancak, 'ı tercih edebileceği için diğer kulüpleri beklemeye aldığı öğrenildi.
    1. 3.6.2018
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