Sinan Gümüş’e 900 bin euro – Fotomaç – 03 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    ’e 900 bin euro

    <a href="/index/sinan-gumus?id=bda08ad3-d019-4282-aa0a-f796e8b51d18" class="" rel="tag">Sinan Gümüş</a>’e 900 bin euro

    Kritik gollerin adamı Sinan’ın yıllık maaşına zam yapılacak

    ve Alanya maçlarında attığı gollerle şampiyonluğu getiren isimlerden olan 650 bin euro'ya oynuyordu. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşını 900 bin euro'ya çıkarma kararı aldı.
    1. 3.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’e 900 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN