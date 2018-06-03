Sinan Gümüş’e 900 bin euro
Kritik gollerin adamı Sinan’ın yıllık maaşına zam yapılacak
KONYA ve Alanya maçlarında attığı gollerle şampiyonluğu getiren isimlerden olan Sinan Gümüş 650 bin euro'ya oynuyordu. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşını 900 bin euro'ya çıkarma kararı aldı.
- 3.6.2018
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