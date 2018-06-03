Ozan Tufan hülleyle Galatasaray'a! – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Ozan Tufan hülleyle Galatasaray'a!

    Ozan Tufan hülleyle Galatasaray'a!

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, yerli ve milli oyuncu sıkıntısını çözmek için ilginç bir yol izleyecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin direkt olarak kendilerine satmayacağı Ozan Tufan konusunda çok konuşulacak bir strateji planlandı.

    1. 3.6.2018 04:19
    2. Güncelleme: 3.6.2018 04:33
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