Ozan Tufan hülleyle Galatasaray'a!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, yerli ve milli oyuncu sıkıntısını çözmek için ilginç bir yol izleyecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin direkt olarak kendilerine satmayacağı Ozan Tufan konusunda çok konuşulacak bir strateji planlandı.
- 3.6.2018 04:19
- Güncelleme: 3.6.2018 04:33
-
Galatasaray, Beşiktaş ve TFF'den Ali Koç'a tebrik
Toplam 8
Yorum
KFY Tesekkurler ezeli rakiplerimiz ama ebedi dostlarimiz...
-
Daniel Opare dönüyor
Toplam 2
Yorum
x tam bir Beşiktaş tutkunu instagramında halen karakartal yazıyor
-
Negredo’ya para yetmiyor! Transfer teklifine şok cevap!
Toplam 2
Yorum
negredo yakıyorsun kardeş :D bjk transferde iyiymiş :D belli
Ozan Tufan hülleyle Galatasaray'a! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.