Okan pazarlığı
Fatih Terim, Fernando Muslera'nın yedeği olarak geçen sezonu İstanbulspor'da kiralık geçiren Okan Koçuk'u istiyor. 22 yaşındaki kaleci için bonservisini elinde bulunduran Bursaspor 1 milyon euro talep ediyor. Sarı-kırmızılıların takas ve indirim istekleri şu ana kadar kabul görmedi.
- 3.6.2018
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