Okan pazarlığı – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    pazarlığı

    <a href="/index/okan?id=a7d44b8e-95d5-48c7-9342-1286ac6f9fc3" class="" rel="tag">Okan</a> pazarlığı
    , 'nın yedeği olarak geçen sezonu İstanbulspor'da kiralık geçiren Koçuk'u istiyor. 22 yaşındaki kaleci için bonservisini elinde bulunduran 1 milyon euro talep ediyor. Sarı-kırmızılıların takas ve indirim istekleri şu ana kadar kabul görmedi.
    1. 3.6.2018
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