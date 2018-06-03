Mustafa Cengiz: Ne Real ne Juve en büyük biziz – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    : Ne Real ne Juve en büyük biziz

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>: Ne Real ne Juve en büyük biziz

    “Efsane bir camiayız. Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. Dişlerinden, tırnaklarından, harçlıklarından artırarak ’ımız için para harcıyorlar”

    Başkanı , Gri hafta sonunda 'ndaki GS Store'da taraftarlarla bir araya geldi. burada bir hayli duygusal bir konuşma gerçekleştirdi: "Dünyanın hangi kulübünde böyle bir satış için insanlar bir araya geliyor, milyonlar oluyor. Böyle bir olay ne 'de ne 'de ne 'ta var. Bu sadece 'de olur, o da 'a nasip oldu. Böyle bir camiaya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Böyle efsane bir camia olamaz. Onlar harçlıklarından, dişlerinden, tırnaklarından artırarak paralarını için harcıyorlar. Bu taraftara layık olmaya çalışacağız. Geçmişten gelen mali sıkıntılarımız büyük. Taraftar o delikleri yamamaya çalışıyor. 'dan men cezasını engelledik. 'in isteği doğrultusunda eklemeler yapacağız"

    2 günlük gelir 3 milyon TL
    G.Saray Kulübü'nün başlattığı 'Gri hafta sonu' organizasyonunda tam bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. 2 günde sarı-kırmızılı kulübün elde ettiği gelir 3 milyon 'yi buldu. Bugünkü satışlarda patlama bekleniyor. Rakamın 5 milyon 'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

    Şahan Gökbakar'dan destek
    İyi bir Galatasaray olan da kampanyaya destek veren isimler arasındaydı. Ünlü sinemacı taraftarların organizasyona katılmasını istedi. Tiyatrocu da hem ürün aldı hem de satış yaptı. Erkek basketbol takımı kaptanı Göksenin
    Köksal da Gri hafta sonu kapsamında alışverişini yaptı.

    İndirim yap Selçuk
    Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan sosyal medya hesaplarından kampanyaya davet etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Sen de yıllık alacağında biraz indirim yap" cevabı verdi.

    100 bine gidiyor
    Cimbom kampanya başlamadan önce 210 bin ürün satışı hedeflemişti. İkinci gün sonunda 100 bin rakamına erişildi. Yönetim pazar günü satışların katlanarak devam etmesini istiyor.

    1. 3.6.2018
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