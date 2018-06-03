Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gri hafta sonunda Beyoğlu'ndaki GS Store'da taraftarlarla bir araya geldi. Mustafa Cengiz burada bir hayli duygusal bir konuşma gerçekleştirdi: "Dünyanın hangi kulübünde böyle bir satış için insanlar bir araya geliyor, milyonlar oluyor. Böyle bir olay ne Real Madrid'de ne Chelsea'de ne Juventus'ta var. Bu sadece Türkiye'de olur, o da Galatasaray'a nasip oldu. Böyle bir camiaya sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Böyle efsane bir camia olamaz. Onlar harçlıklarından, dişlerinden, tırnaklarından artırarak paralarını Galatasaray için harcıyorlar. Bu taraftara layık olmaya çalışacağız. Geçmişten gelen mali sıkıntılarımız büyük. Taraftar o delikleri yamamaya çalışıyor. UEFA'dan men cezasını engelledik. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda eklemeler yapacağız"



2 günlük gelir 3 milyon TL

G.Saray Kulübü'nün başlattığı 'Gri hafta sonu' organizasyonunda tam bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. 2 günde sarı-kırmızılı kulübün elde ettiği gelir 3 milyon TL'yi buldu. Bugünkü satışlarda patlama bekleniyor. Rakamın 5 milyon TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.



Şahan Gökbakar'dan destek

İyi bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar da kampanyaya destek veren isimler arasındaydı. Ünlü sinemacı taraftarların organizasyona katılmasını istedi. Tiyatrocu Behzat Uygur da hem ürün aldı hem de satış yaptı. Erkek basketbol takımı kaptanı Göksenin

Köksal da Gri hafta sonu kapsamında alışverişini yaptı.



İndirim yap Selçuk

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan sosyal medya hesaplarından taraftarı kampanyaya davet etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Sen de yıllık alacağında biraz indirim yap" cevabı verdi.



100 bine gidiyor

Cimbom kampanya başlamadan önce 210 bin ürün satışı hedeflemişti. İkinci gün sonunda 100 bin rakamına erişildi. Yönetim pazar günü satışların katlanarak devam etmesini istiyor.