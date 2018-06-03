Lisede bugün pilav günü – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Lisede bugün pilav günü

    Lisede bugün pilav günü
    Bir geleneği olan lisedeki pilav buluşması bugün gerçekleşecek. Camia bu önemli günde bir araya gelecek. Başkan ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da 'ndeki organizasyonda yer alacak.
    1. 3.6.2018
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