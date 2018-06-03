Lisede bugün pilav günü
Bir Galatasaray geleneği olan lisedeki pilav buluşması bugün gerçekleşecek. Camia bu önemli günde bir araya gelecek. Başkan Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da Galatasaray Lisesi'ndeki organizasyonda yer alacak.
- 3.6.2018
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