İmparator’un Emre ısrarı
Cimbom'da Fatih Terim'in transferdeki isteklerinden birisi de Alanyaspor formasıyla harika bir sezon geçiren Emre Akbaba. Ancak oyuncuyu F.Bahçe ve Beşiktaş'ın haricinde Başakşehir'in de istemesi pazarlıkları zora sokuyor. Terim onu mutlaka istiyor.
- 3.6.2018
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