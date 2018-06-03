İmparator’un Emre ısrarı – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    İmparator’un Emre ısrarı

    İmparator’un Emre ısrarı
    Cimbom'da 'in transferdeki isteklerinden birisi de formasıyla harika bir sezon geçiren Emre Akbaba. Ancak oyuncuyu F.Bahçe ve 'ın haricinde 'in de istemesi pazarlıkları zora sokuyor. Terim onu mutlaka istiyor.
    1. 3.6.2018
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