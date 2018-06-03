Gözler UEFA’ya çevrildi – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Gözler ’ya çevrildi

    Gözler UEFA’ya çevrildi

    görüşmeleri son hız sürerken, ’nın vereceği ceza da bekleniyor

    Şampiyon Cimbom gelecek sezon Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadro kurmayı hedefliyor. Bunun için ön görüşmeleri sürdüren Aslan'ın bir kulağı da 'da. ve yönetim, karar sonrası politikasını netleştirebilecek. Sarı-kırmızılılar transferi belli bir plan dahilinde problemsiz şekilde sürdürüyor ancak UEFA'dan da bir an önce cezanın açıklanmasını bekliyor.

    UEFA'nın vereceği olası cezalardan biri de kadro kısıtlaması. Bildirilecek oyuncu rakamının 21'e kadar çekmeleri gündemde.

    1. 3.6.2018
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