Gözler UEFA’ya çevrildi

Şampiyon Cimbom gelecek sezon Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadro kurmayı hedefliyor. Bunun için ön görüşmeleri sürdüren Aslan'ın bir kulağı da UEFA'da. Fatih Terim ve yönetim, karar sonrası transfer politikasını netleştirebilecek. Sarı-kırmızılılar transferi belli bir plan dahilinde problemsiz şekilde sürdürüyor ancak UEFA'dan da bir an önce cezanın açıklanmasını bekliyor.



UEFA'nın vereceği olası cezalardan biri de kadro kısıtlaması. Bildirilecek oyuncu rakamının 21'e kadar çekmeleri gündemde.