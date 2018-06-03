Galatasaray Soner ve Muğdat'la el sıkıştı – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Soner ve Muğdat'la el sıkıştı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Soner ve Muğdat'la el sıkıştı

    Bonservisi elinde olan Muğdat Çelik’le prensip anlaşmasına varan G.Saray aynı şekilde Soner Aydoğu ile de el sıkıştı.

    'dan gelecek cezaya göre 'de yetişmiş oyuncu ihtiyacı doğacak olan G.Saray, Muğdat ve Soner gibi oyunculara ihtiyaç duyacak. Sözleşmesi biten 27 yaşındaki orta sahanın, G.Saray'a imza atmak için Akhisar yönetiminden izin beklediği ifade edildi.
    1. 3.6.2018
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