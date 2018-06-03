Bonservisi elinde olan Muğdat Çelik’le prensip anlaşmasına varan G.Saray aynı şekilde Soner Aydoğu ile de el sıkıştı.
UEFA'dan gelecek cezaya göre Türkiye'de yetişmiş oyuncu ihtiyacı doğacak olan G.Saray, Muğdat ve Soner gibi oyunculara ihtiyaç duyacak. Sözleşmesi biten 27 yaşındaki orta sahanın, G.Saray'a imza atmak için Akhisar yönetiminden izin beklediği ifade edildi.
Galatasaray Soner ve Muğdat'la el sıkıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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