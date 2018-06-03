Galatasaray'da bu sezon sık sık eleştirilse de Younes Belhanda'nın farkı rakamlara da yansıdı. Hücum planını en iyi işleten isim Faslı yıldız oldu. Belhanda, Süper Lig'de açık farkla ceza sahasına en çok pas e en çok isabetli pas gönderen futbolcu oldu. İlk 5 sırada 3 Galatasaraylı ismin yer alması da dikkatlerden kaçmadı.

UÇURUM VAR

Younes Belhanda rakip ceza sahasına tam 101 pas yolladı. Onu 68 pasla Bursasporlu Batalla takip ediyor. 3. sırada 66 pasla Cimbom'un sağ beki Mariano yer alıyor. 4. basamakta 61 pasla yine Aslan'dan Garry Rodrigues var. 5. sırayı ise 60'şar pasla Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli Valbuena paylaşıyor.