Belhanda’dan pas rekoru – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’dan pas rekoru

    <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a>’dan pas rekoru

    'da bu sezon sık sık eleştirilse de Younes 'nın farkı rakamlara da yansıdı. Hücum planını en iyi işleten isim Faslı yıldız oldu. , 'de açık farkla ceza sahasına en çok pas e en çok isabetli pas gönderen futbolcu oldu. İlk 5 sırada 3 Galatasaraylı ismin yer alması da dikkatlerden kaçmadı.

    UÇURUM VAR
    Younes rakip ceza sahasına tam 101 pas yolladı. Onu 68 pasla Bursasporlu Batalla takip ediyor. 3. sırada 66 pasla Cimbom'un sağ beki Mariano yer alıyor. 4. basamakta 61 pasla yine Aslan'dan Garry Rodrigues var. 5. sırayı ise 60'şar pasla Başakşehirli Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli Valbuena paylaşıyor.

    1. 3.6.2018
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