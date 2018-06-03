Belhanda için Dünya Kupası beklenecek
Transferde Sneijder'i yeniden gündemine alan Galatasaray'da Belhanda'nın satılması gündemde...
Faslı yıldız için Rusya, Katar ve Çin kulüplerinin yoğun ilgisi olduğu ve Galatasaray'a teklifler gelmeye başladığı öğrenildi. Cimbom, Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Belhanda için, Fas Milli Takımı elenene kadar tekliflere yanıt vermeyecek ve fiyatının oturması beklenecek. Transfer teklifleri alan Feghouli ve Rodrigues için de acele edilmeyecek.
- 3.6.2018
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