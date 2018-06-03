Bari 55 olsun!
Galatasaray Yönetimi, 65 milyon euro'luk maaş bütçesinin 45 milyon euro'ya çekileceği ifadesine karşı çıkıyor. Sarı-kırmızılılar rakamın en azından 55 milyon euro olmasını istiyor. Mevcut takımda sadece hücum hattı 45 milyon euro'nun yarısını kapatıyor. Bu da Aslan'ın elini kolunu bağlıyor.
- 3.6.2018
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