Albayrak şov – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Albayrak şov

    Albayrak şov
    Camianın sevdiği yönetici Abdürrahim Albayrak, Gri hafta sonunda GS Store'da taraftarlarla buluştu. Albayrak'a adeta sevgi seli vardı. Deneyimli idareci taraftarlarla bol bol selfie çektirdi onlara "Hadi şimdi alışveriş zamanı" dedi.
    1. 3.6.2018
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