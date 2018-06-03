Albayrak şov
Camianın sevdiği yönetici Abdürrahim Albayrak, Gri hafta sonunda GS Store'da taraftarlarla buluştu. Albayrak'a adeta sevgi seli vardı. Deneyimli idareci taraftarlarla bol bol selfie çektirdi onlara "Hadi şimdi alışveriş zamanı" dedi.
- 3.6.2018
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