2000 ruhu sahada – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    2000 ruhu sahada

    2000 ruhu sahada

    Terim’in altyapı hamlesinin ürünü olan 2000 jenerasyonu hazır

    'in bir önceki dönem tohumlarını attığı Galatasaraylıların göz bebeği olan 2000 jenerasyonu kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. İmparator, 33. hafta oynanan Yeni maçının sonunda 2000 doğumlu stoper Ozan Kabak'ı sahaya sürerek gençlere "Gözüm üzerimizde" mesajı vermişti. , Abdüssamed Karnuçu, Bekir Gökçimen, Emirhan Civelek, Atalay Babacan ve Recep Gül gibi gençleri sezon başı kampına götürecek.

    Mali rahatlama
    Cimbom, Fatih Terim'in 2000 ruhu hamlesiyle mali açıdan da ciddi biçimde rahatlayacak. Sarı-kırmızılılar transfere milyon euro'lar saçmak zorunda kalmayacak. Ayrıca altyapıdan maliyetsiz çıkan futbolcuların olası satışından da ciddi manada gelir elde edilecek. Terim, bu jenerasyonun üzerine titriyor.

    1. 3.6.2018
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