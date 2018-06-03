2000 ruhu sahada

Fatih Terim'in bir önceki dönem tohumlarını attığı Galatasaraylıların göz bebeği olan 2000 jenerasyonu kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. İmparator, 33. hafta oynanan Yeni Malatya maçının sonunda 2000 doğumlu stoper Ozan Kabak'ı sahaya sürerek gençlere "Gözüm üzerimizde" mesajı vermişti. Fatih Terim, Abdüssamed Karnuçu, Bekir Gökçimen, Emirhan Civelek, Atalay Babacan ve Recep Gül gibi gençleri sezon başı kampına götürecek.



Mali rahatlama

Cimbom, Fatih Terim'in 2000 ruhu hamlesiyle mali açıdan da ciddi biçimde rahatlayacak. Sarı-kırmızılılar transfere milyon euro'lar saçmak zorunda kalmayacak. Ayrıca altyapıdan maliyetsiz çıkan futbolcuların olası satışından da ciddi manada gelir elde edilecek. Terim, bu jenerasyonun üzerine titriyor.