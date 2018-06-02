Yedi bela İnter
Galatasaray, devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo'yu renklerine bağlamak için İnter'le pazarlıkları sürdürürken İtalyan ekibinin inadını henüz kıramadı.
Galatasaray, devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo'yu renklerine bağlamak için İnter'le pazarlıkları sürdürürken İtalyan ekibinin inadını henüz kıramadı. Cimbom 3 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim beklerken İtalyan ekibinden çifte hamle geldi. İnter'in Serdar Aziz'den sonra Jason Denayer'e de kanca atması can sıktı. İtalyan ekibinin de devreye girmesi Belçikalı stoperin bonservisini elinde bulunduran Manchester City'yi pazarlıklarda güçlendirdi. Şu anda rakam iyice yükseldi.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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