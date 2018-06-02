Yedi bela İnter

Galatasaray, devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo'yu renklerine bağlamak için İnter'le pazarlıkları sürdürürken İtalyan ekibinin inadını henüz kıramadı. Cimbom 3 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim beklerken İtalyan ekibinden çifte hamle geldi. İnter'in Serdar Aziz'den sonra Jason Denayer'e de kanca atması can sıktı. İtalyan ekibinin de devreye girmesi Belçikalı stoperin bonservisini elinde bulunduran Manchester City'yi pazarlıklarda güçlendirdi. Şu anda rakam iyice yükseldi.