Yedi bela İnter – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Yedi bela İnter

    Yedi bela İnter

    , devre arasında kiraladığı 'yu renklerine bağlamak için İnter'le pazarlıkları sürdürürken ekibinin inadını henüz kıramadı.

    , devre arasında kiraladığı 'yu renklerine bağlamak için İnter'le pazarlıkları sürdürürken ekibinin inadını henüz kıramadı. Cimbom 3 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim beklerken İtalyan ekibinden çifte hamle geldi. İnter'in 'den sonra 'e de kanca atması can sıktı. İtalyan ekibinin de devreye girmesi Belçikalı stoperin bonservisini elinde bulunduran 'yi pazarlıklarda güçlendirdi. Şu anda rakam iyice yükseldi.

    1. 2.6.2018
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