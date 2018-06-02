Wenger'den Terim'e: Bu Bennacer’i sakın kaçırma – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Wenger'den Terim'e: Bu Bennacer’i sakın kaçırma

    Wenger'den Terim'e: Bu Bennacer’i sakın kaçırma
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile 22 yıllık macerasını sonlandıran efsane isim geçtiğimiz günlerde 'da bir araya gelmişlerdi. İkili yakın dostları ve eski F.Bahçe Başkanı 'in de olduğu ortamda bir ara baş başa futbol sohbeti yaptı. Wenger, Arles'ten 2015 yılında 'in altyapısına aldığı Cimbom'un gündemindeki İsmail Bennacer hakkında fikirlerini paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, İmparator'a "Bence onu kaçırma. Çok yetenekli. Orta sahada tam senin istediğin gibi tempolu bir futbolcu. Henüz 21 yaşında, uzun yıllar faydalanırsın" dedi.
    1. 2.6.2018
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