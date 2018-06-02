Gary Rodrigues resti çekti! Bırakın gideyim – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Gary resti çekti! Bırakın gideyim

    Gary Rodrigues resti çekti! Bırakın gideyim

    G.Saray'ın 27 yaşındaki yıldızı Garry Rodrigues'ten yönetime rest... Cimbom'un 21. şampiyonluğunda büyük payı olan 'Turbo' lakaplı oyuncu maaşının zamlanmasını istiyor.

    1. 1.6.2018 23:37
    2. Güncelleme: 2.6.2018 07:00
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