Garry'siz olmaz – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Garry'siz olmaz

    Garry'siz olmaz

    Aslan stratejisini belirliyor. yüksek bonservis beklenen ’in satılmasına karşı

    Cimbom'da yeni sezon öncesi için kolları sıvarken 'in önceliklerini yönetime iletti. İmparator, geçen sezon sol kanatta müthiş işler yapan 'in takımda tutulmasını istiyor. Deneyimli çalıştırıcının yönetime "Takıma uyumu mükemmel seviyede. 'le konuşmadan anlaşıyorlar. Yerine kimi alırsak alalım benzer bir iletişimi bulmak kolay olmaz. 'ın menfaatleri her şeyin üzerindedir ancak ben onun takımda kalmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Yönetim, 'den 20 milyon euro'luk teklifler beklediği Rodrigues konusunda ikilemde kaldı. Kulübün mali yapısı düşünülerek son karar verilecek. Şampiyonlukta payı olan Rodrigues kalmak istiyor. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Devler Ligi'nde oynamak için kariyerini sarı-kırmızılı formayla sürdürmeyi hedefliyor. 1 milyon 350 bin euro olan maaşına zam talep ediyor. En az 2 milyon euro ücret istiyor.
    1. 2.6.2018
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