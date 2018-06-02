Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj

    Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj

    Galatasaray'da şampiyonluğun ardından gündem, Devler Ligi'ne yakışır bir kadro hazırlamak. Hedefteki isimlerden biri de Emre Mor. Celta Vigo'da 2 kez kadro dışı kalan ve ayrılmak için fırsat kollayan 21 yaşındaki yıldız bir süredir sarı-kırmızılıların gündeminde.

    1. 2.6.2018
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