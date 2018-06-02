Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
UEFA, personel giderini 65’ten 45’e çekmeyi düşünüyor
Galatasaray, Avrupa Kupaları'ndan men edilmeyecek ancak UEFA'nın ağır yaptırımlarıyla da karşı karşıya kalacak. Bunlardan birinin sarı-kırmızılıların futbol takımı için 65 milyon euro'luk maaş bütçe sınırının 45 milyon euro'ya çekilmesi. Cimbom'da Feghouli, Muslera, Gomis, Belhanda, Fernando, Selçuk İnan, Fatih Terim, Maicon, Mariano gibi maaşı yüksek birçok isim yer alıyor. Sadece ilk 11 zaten 45 milyon euro'ya yakın değerde. Yönetimi zorlu bir dönem bekliyor.
AYRILIKLAR OLABİLİR
UEFA'nın maaş bütçesindeki 20 milyon euro'luk indirimi sarı-kırmızılıları bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Bu durumda 2 milyon euro kazanan Tolga Ciğerci, 2.9 milyon euro'ya oynayan Selçuk İnan gibi genellikle yedek kulübesinde bekleyen isimlerden öncelikle indirim istenmesi bekleniyor. Kabul etmemeleri halinde ayrılıklar yaşanabilir. Şampiyonlukta önemli rol oynayan Hollandalı yıldız Ryan Donk'a da düşük bir rakam önerileceği kaydedildi.
KOMBİNE KUYRUĞU
Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından kombine yenileme döneminde mevcut koltuklarını korumak için Türk Telekom Stadı'nda koşuyor. Henüz ilk günlerinde olmasına rağmen birçok taraftar Devler Ligi heyecanıyla da kombinelerini yeniliyor.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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