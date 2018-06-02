Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    'a 45 milyon Euro kısıtlaması

    Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması

    , personel giderini 65’ten 45’e çekmeyi düşünüyor

    , Avrupa Kupaları'ndan men edilmeyecek ancak 'nın ağır yaptırımlarıyla da karşı karşıya kalacak. Bunlardan birinin sarı-kırmızılıların futbol takımı için 65 milyon euro'luk maaş bütçe sınırının 45 milyon euro'ya çekilmesi. Cimbom'da Feghouli, Muslera, , , , , , Maicon, Mariano gibi maaşı yüksek birçok isim yer alıyor. Sadece ilk 11 zaten 45 milyon euro'ya yakın değerde. Yönetimi zorlu bir dönem bekliyor.

    AYRILIKLAR OLABİLİR
    UEFA'nın maaş bütçesindeki 20 milyon euro'luk indirimi sarı-kırmızılıları bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Bu durumda 2 milyon euro kazanan , 2.9 milyon euro'ya oynayan Selçuk İnan gibi genellikle yedek kulübesinde bekleyen isimlerden öncelikle indirim istenmesi bekleniyor. Kabul etmemeleri halinde ayrılıklar yaşanabilir. Şampiyonlukta önemli rol oynayan Hollandalı yıldız 'a da düşük bir rakam önerileceği kaydedildi.

    KOMBİNE KUYRUĞU
    Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından kombine yenileme döneminde mevcut koltuklarını korumak için Stadı'nda koşuyor. Henüz ilk günlerinde olmasına rağmen birçok taraftar Devler Ligi heyecanıyla da kombinelerini yeniliyor.

    1. 2.6.2018
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