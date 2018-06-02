Emre Çolak için servet

Bir ara Galatasaray'a da dönüşü konuşulan Emre Çolak, Suudi Arabistan'a transfer oldu. 27 yaşındaki milli futbolcu, Deportivo'dan Al Wahda'ya geçti. Deneyimli isim, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Emre'nin Al Wahda'da yılda 4 milyon euro kazanacağı belirtildi. Suudi Arabistan takımı, Emre Çolak'ın transferini resmi sitesinden taraftarlara duyurdu. Al Wahda bu yıl 1. Lig'de şampiyon olarak Pro Lig'e yükseldi.