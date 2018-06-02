Emre Çolak için servet
Bir ara Galatasaray'a da dönüşü konuşulan Emre Çolak, Suudi Arabistan'a transfer oldu.
Bir ara Galatasaray'a da dönüşü konuşulan Emre Çolak, Suudi Arabistan'a transfer oldu. 27 yaşındaki milli futbolcu, Deportivo'dan Al Wahda'ya geçti. Deneyimli isim, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Emre'nin Al Wahda'da yılda 4 milyon euro kazanacağı belirtildi. Suudi Arabistan takımı, Emre Çolak'ın transferini resmi sitesinden taraftarlara duyurdu. Al Wahda bu yıl 1. Lig'de şampiyon olarak Pro Lig'e yükseldi.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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