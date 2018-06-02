Emre Çolak için servet – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Emre Çolak için servet

    Emre Çolak için servet

    Bir ara 'a da dönüşü konuşulan Emre Çolak, 'a oldu.

    Bir ara 'a da dönüşü konuşulan Emre Çolak, 'a oldu. 27 yaşındaki milli futbolcu, Deportivo'dan 'ya geçti. Deneyimli isim, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Emre'nin Al Wahda'da yılda 4 milyon euro kazanacağı belirtildi. Suudi Arabistan takımı, Emre Çolak'ın transferini resmi sitesinden taraftarlara duyurdu. Al Wahda bu yıl 1. Lig'de şampiyon olarak Pro Lig'e yükseldi.

    1. 2.6.2018
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