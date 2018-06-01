Nagatomo milli kadroda – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Nagatomo milli kadroda

    Nagatomo milli kadroda
    Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı. Teknik direktör Akira Nishino, 'nın ev sahipliği yapacağı 21. 'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu Yuto Nagatomo'ya da yer verdi. Japonya, 2018 Dünya Kupası'nda Polonya, Senegal ve Kolombiya'nın bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek.
    1. 1.6.2018
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