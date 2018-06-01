Muslera yerde kaldı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    yerde kaldı

    <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a> yerde kaldı
    Uruguay, hazırlıklarını sürdürürken idmanda Muslera korkusu yaşandı. Başarılı file bekçisinin yaşadığı sakatlık sonrası yerde kalması milli takımdaki herkesi korkuttu. Ancak yapılan kontrollerin ardından ayağa kalkan antrenmana devam etti ve bu durum herkesi memnun etti.
    1. 1.6.2018
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