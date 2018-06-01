"Mbia G.Saray'la anlaştı iddiası!" – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    " G.Saray'la anlaştı iddiası!"

    "<a href="/index/mbia?id=b1c854ee-18a2-45ee-a00a-bff33bd2994f" class="" rel="tag">Mbia</a> G.Saray'la anlaştı iddiası!"

    'un eski oyuncusu Kamerunlu orta saha Stephane 'nın 'la anlaştığı iddia edildi.

    Bir dönem formasını giyen, olarak 'de kadrosunda bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Stephane birkez daha 'ın transfer gündemine girdi...

    'ANLAŞTI' İDDİASI
    Takvim'in haberine göre Şubat ayında kulübü ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu ön liberonun Sar kırmızılılarla 2 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülüyor.

    MENAJERİ Mİ TEKLİF ETTİ?
    Bir başka iddiaya göre ise , menajeri tarafından 'a teklif edildi. Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Terim'in raporundan sonra Mbia ile ilgili kararını verecek.

    1. 1.6.2018 11:37
    2. Güncelleme: 1.6.2018 11:39
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