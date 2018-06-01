"Mbia G.Saray'la anlaştı iddiası!"
Trabzonspor'un eski oyuncusu Kamerunlu orta saha Stephane Mbia'nın Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.
Bir dönem Trabzonspor formasını giyen, olarak Çin'de Hebei China Fortune kadrosunda bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Stephane Mbia birkez daha Galatasaray'ın transfer gündemine girdi...
'ANLAŞTI' İDDİASI
Takvim'in haberine göre Şubat ayında Çin kulübü Hebei China Fortune ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu ön liberonun Sar kırmızılılarla 2 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülüyor.
MENAJERİ Mİ TEKLİF ETTİ?
Bir başka iddiaya göre ise Mbia, menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildi. Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Terim'in raporundan sonra Mbia ile ilgili kararını verecek.
- 1.6.2018 11:37
- Güncelleme: 1.6.2018 11:39
-
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’tan flaş Galatasaray ve Ünal Aysal açıklaması!
Toplam 17
Yorum
osman taraftarız biz çekeriz cefa aziz basgan bizi bırakma
-
Cüneyt Çakır: "Dünya Kupası'na çok iyi çalıştık"
Toplam 1
Yorum
seda hayirlisi olsun basarili kazasiz belasiz,gidin gelin
-
Vagner Love'dan Beşiktaş'a 'FIFA'ya giderim' tehdidi!
Toplam 3
Yorum
eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
"Mbia G.Saray'la anlaştı iddiası!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.