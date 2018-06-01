Bir dönem Trabzonspor formasını giyen, olarak Çin'de Hebei China Fortune kadrosunda bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Stephane Mbia birkez daha Galatasaray'ın transfer gündemine girdi...

'ANLAŞTI' İDDİASI

Takvim'in haberine göre Şubat ayında Çin kulübü Hebei China Fortune ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu ön liberonun Sar kırmızılılarla 2 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülüyor.

MENAJERİ Mİ TEKLİF ETTİ?

Bir başka iddiaya göre ise Mbia, menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildi. Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Terim'in raporundan sonra Mbia ile ilgili kararını verecek.