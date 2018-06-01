G.Saray Çin’de çok meşhur – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    G.Saray ’de çok meşhur

    G.Saray Çin’de çok meşhur
    Başkonsolosu Chu Wei, Başkanı Mustafa Cengiz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Cengiz, görüşme sonrası, "Çin ile olan hem sportif hem fiziken hem de dostluk ilişkilerimizi geliştirme düşüncesindeyiz" derken Wei ise, "Galatasaray Çin'de çok meşhur. Çinliler'in en çok bildiği Türk takımı Galatasaray'dır" ifadesini kullandı.
    1. 1.6.2018
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