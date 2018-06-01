Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'den transfer açıklaması – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    'ın gündemindeki Balotelli'den transfer açıklaması

    Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'den transfer açıklaması
    Son dönemde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe için yazılan İtalyan golcü Mario Balotelli, Nice'ten ayrıldıktan sonra kariyeri ve geleceği hakkında konuştu. French Football'a ropörtaj veren golcü futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse geleceğim hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dedi. Nice için ise "Kalbimde her zaman yeri olacak" ifadesini kullandı.
    1. 1.6.2018
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