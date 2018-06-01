Galatasaray yönetimi, 'Grey Weekend' kampanyası öncesi harekete geçti. Dolandırıcıların kampanyadan yararlanıp taraftarları aradığı ortaya çıktı. Yönetimden konuyla ilgili açıklama geldi ve kulübün irtibat numaraları bir kez daha hatırlatıldı.