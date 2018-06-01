Galatasaray'da yönetimden taraftara önemli uyarı!
Galatasaray yönetimi, 'Grey Weekend' kampanyası öncesi harekete geçti. Dolandırıcıların kampanyadan yararlanıp taraftarları aradığı ortaya çıktı. Yönetimden konuyla ilgili açıklama geldi ve kulübün irtibat numaraları bir kez daha hatırlatıldı.
- 1.6.2018 17:29
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osman taraftarız biz çekeriz cefa aziz basgan bizi bırakma
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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