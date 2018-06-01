Galatasaray'da yönetimden taraftara önemli uyarı! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    'da yönetimden taraftara önemli uyarı!

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da yönetimden taraftara önemli uyarı!

    Galatasaray yönetimi, 'Grey Weekend' kampanyası öncesi harekete geçti. Dolandırıcıların kampanyadan yararlanıp taraftarları aradığı ortaya çıktı. Yönetimden konuyla ilgili açıklama geldi ve kulübün irtibat numaraları bir kez daha hatırlatıldı.

    1. 1.6.2018 17:29
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