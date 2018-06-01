Galatasaray, bu sezon 2. kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in bonservisini almak istiyor. Ancak bu transfer için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Beşiktaşlı Medel bu transferin önünde en büyük engel.