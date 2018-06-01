Galatasaray'da Jason Denayer transferine Beşiktaşlı Medel engeli
Galatasaray, bu sezon 2. kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in bonservisini almak istiyor. Ancak bu transfer için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Beşiktaşlı Medel bu transferin önünde en büyük engel.
- 1.6.2018 11:26
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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