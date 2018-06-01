Galatasaray'da Jason Denayer transferine Beşiktaşlı Medel engeli – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'da transferine Beşiktaşlı engeli

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/jason-denayer?id=dd92722c-257c-4c62-aae2-2c58175e40a5" class="" rel="tag">Jason Denayer</a> transferine Beşiktaşlı <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a> engeli

    Galatasaray, bu sezon 2. kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in bonservisini almak istiyor. Ancak bu transfer için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Beşiktaşlı Medel bu transferin önünde en büyük engel.

    1. 1.6.2018 11:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da transferine Beşiktaşlı engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN