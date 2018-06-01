Fenerbahçe’yi bekliyorlar – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    ’yi bekliyorlar

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’yi bekliyorlar
    8 numara transferini Türk oyuncu ile kapatıp UEFA'nın getirmesi kesin olan kadro kısıtlamasına çalım atmak isteyen G.Saray'da, Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba görüşmelerini sıklaştırdı. İlk etapta Tolga Ciğerci ve Eren'i teklif etti ancak takas düşünmeyen Alanya'nın, Fenerbahçe'yi ve dolayısıyla kongresinin yapılmasını beklediği bildirildi.
    1. 1.6.2018
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