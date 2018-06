Felaket senaryosu!

Ligi şampiyonlukla tamamlayan ve artıkiçin kolları sıvayanönünde büyük bir engel bulunuyor:... Ekonomisinikararlarına uygun hale getirememesi nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe önümüzdeki hafta bir fatura çıkarılması gündemde... Başkanmüjdeyi verdi: Galatasaray 'a Avrupa'dan men cezası vermeyecek. Ama her şey bitmiş değil tabii... Gelmesi yüksek olasılık cezalardan birisi de...Peki bu ceza ne anlama geliyor? En önemlisi UEFA 'ya gelecek sezon içinbildirebilecek. Ayrıca böyle bir ceza alması durumunda sarı-kırmızılılar ancak 4'üyetişmiş 4'ü de alt yapıdan çıkmış olmak üzerekadrosunda yer vermek zorunda kalacak. Bu dayerli transferini önemli hale getiriyor. Ayrıca kadronun 8'i yerliye ayrılınca sarı-kırmızılılar,veya gurbetçi ismi yazdırılabilecek.Carrasso, Tarık Çamdal Hakan Balta , Koray, Latovlevici ve Yasin'le devam edilmeyecek.veda gönderilmesi gündemde... Kadroda şu anda, Maicon, Mariano, Linnes,, Rodrigues, Feghouli, Sinan ve Gomis'le beraber 10 tanedışında yetişmiş oyuncu kaldı.vekalırsa yabancı sayısı (gurbetçilerle beraber) 13'e çıkacak. Gelen her ekstra oyuncu için de bir kişi gitmek zorunda kalacak.Teknikdirektör, UEFA'dan gelmesi muhtemelcezası nedeniyle, yardımcılarından alt yapılardan yetişen oyuncular konusunda bir çalışma yapmasını istedi. Sarı-kırmızılı ekibin alt yapısı deyinceveilk akla gelen isimler...vebaşta eski Galatasaraylı oyuncular dönmek için bir işaret bekliyor.UEFA'dan gelmesi muhtemelcezası ilk etaptayaradı.sözleşmesi bitenoyuncu Fatih Terim tarafından Dortmund doğumlu olduğu için yabancı statüsünde kalanyerine alındı. Muğdat'ın TL üzerinde sözleşmeyi kabul etmesi deyolunu açtı. Başarılı futbolcu ile 2.5 milyon TL'densözleşme yapılacak.Galatasaray'da Eray İşcan , Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin 'in sözleşmeleri sona erdi. Bu oyuncularla sözleşme yenilenmemesi halinde 5 milyon 287 bin euro sarı- kırmızılı ekibin kasasında kalacak. Ayrıca Tolga (2 milyon euro) ve Eren Derdiyok 'un (2 milyon 150 bin euro) da ayrılması halinde da bu rakam 9 milyon 437 euro'yu bulacak.G.Saray, Emre Mor başta olmak üzere birçok isimle anılırken Donk, Nagatomo ve Denayer'in de kalacağı düşünülürse gelecek her oyuncu, kadrodaki bir ismin gönderilmesine yol açacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, Türkiye 'de yetişmiş yerli ve alt yapıda yıldızı parlayan isimlere yönelmesi bekleniyor.UEFA'dan gelecek ceza Galatasaray'da 4 ismin işine yarayacak. Bunlar Türkiye'de yetişen Selçuk İnan Ahmet Çalık ve Serdar Aziz ile alt yapıdan gelen Eray İşcan... İndirim yapsa da yapmasa da Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ahmet Çalık'ın da bu avantajla kadroda yer bulmaya devam edeceği konuşuluyor. Aynı şekilde Eray'a da sözleşme verilip üçüncü kaleci olarak kadroda tutulması da düşünülüyor.Verilen sözlere rağmen Galatasaray 3 kat zarar etti. Elbet bir yaptırım olacak. Kadro kısıtlaması 2000 kuşağından Furkan, Recep, Ozan ve Abdüssamed gibi gençlerin önünü açacak. Emre Belözoğlu böyle çıkmadı mı? Terim zaten bu hamleye Ozan'la başladı. Mbappe, Jesus, Rashford, Coman gibi patlama yapmalılar. Bütçe kısıtlaması da 'geldiği takımda 350 bin euro alan adama 2 milyon euro verme' diyor. UEFA, G.Saray'ın kasasını eski yönetimlerden daha çok düşünüyor. Artık kulübün çek defteri cebinde, bağış yapar gibi imza attırma dönemi sona erdi. İki yaptırım da G.Saray için bana göre ağır bir ceza sayılmaz. Ucuz atlattığını söyleyebiliriz.