Felaket senaryosu!
Sarı-kırmızılı takımın, Avrupa’dan men cezası alma ihtimali bulunmazken futbolun patronu, büyük olasılıkla kadro kısıtlaması talep edecek. Bu durumda G.Saray, UEFA'ya 21 isim bildirecek Ayrıca 4'ü Türkiye'de yetişmiş 4'ü de alt yapıdan çıkmış en az 8 yerli isme kadrosunda yer verecek.
13 YABANCI VE GURBETÇİ OLACAK
Peki bu ceza ne anlama geliyor? En önemlisi Galatasaray, UEFA'ya gelecek sezon için 21 oyuncu bildirebilecek. Ayrıca böyle bir ceza alması durumunda sarı-kırmızılılar ancak 4'ü Türkiye'de yetişmiş 4'ü de alt yapıdan çıkmış olmak üzere en az 8 yerli isme kadrosunda yer vermek zorunda kalacak. Bu da kısa vadede yerli transferini önemli hale getiriyor. Ayrıca kadronun 8'i yerliye ayrılınca sarı-kırmızılılar, UEFA'ya 13 yabancı veya gurbetçi ismi yazdırılabilecek.
EREN VE TOLGA CİĞERCİ YOLCU
Carrasso, Tarık Çamdal, Hakan Balta, Koray, Latovlevici ve Yasin'le devam edilmeyecek. Eren ve Tolga'nın da gönderilmesi gündemde... Kadroda şu anda Muslera, Maicon, Mariano, Linnes, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Sinan ve Gomis'le beraber 10 tane Türkiye dışında yetişmiş oyuncu kaldı. Donk, Nagatomo ve Denayer kalırsa yabancı sayısı (gurbetçilerle beraber) 13'e çıkacak. Gelen her ekstra oyuncu için de bir kişi gitmek zorunda kalacak.
EMRE VE SEMİH DÖNECEK Mİ?
Teknik direktör Fatih Terim, UEFA'dan gelmesi muhtemel "kadro kısıtlaması" cezası nedeniyle, yardımcılarından alt yapılardan yetişen oyuncular konusunda bir çalışma yapmasını istedi. Sarı-kırmızılı ekibin alt yapısı deyince Emre Çolak, Anıl Dilaver, Efecan, Sadık Çiftpınar ve Semih Kaya ilk akla gelen isimler... Emre ve Semih başta eski Galatasaraylı oyuncular dönmek için bir işaret bekliyor.
MUĞDAT'A PİYANGO
UEFA'dan gelmesi muhtemel 'kadro kısıtlaması' cezası ilk etapta Muğdat Çelik'e yaradı. Akhisar'la sözleşmesi biten 28 yaşındaki oyuncu Fatih Terim tarafından Dortmund doğumlu olduğu için yabancı statüsünde kalan Yasin'in yerine alındı. Muğdat'ın TL üzerinde sözleşmeyi kabul etmesi de Galatasaray yolunu açtı. Başarılı futbolcu ile 2.5 milyon TL'den 2+1 yıllık sözleşme yapılacak.
10 MİLYON EURO'LUK RAHATLAMA
Galatasaray'da Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin'in sözleşmeleri sona erdi. Bu oyuncularla sözleşme yenilenmemesi halinde 5 milyon 287 bin euro sarı- kırmızılı ekibin kasasında kalacak. Ayrıca Tolga (2 milyon euro) ve Eren Derdiyok'un (2 milyon 150 bin euro) da ayrılması halinde da bu rakam 9 milyon 437 euro'yu bulacak.
KOLTUKLARI SALLANTIDA
G.Saray, Emre Mor başta olmak üzere birçok isimle anılırken Donk, Nagatomo ve Denayer'in de kalacağı düşünülürse gelecek her oyuncu, kadrodaki bir ismin gönderilmesine yol açacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, Türkiye'de yetişmiş yerli ve alt yapıda yıldızı parlayan isimlere yönelmesi bekleniyor.
SELÇUK, SERDAR, ÇALIK VE ERAY'A YARAYACAK
UEFA'dan gelecek ceza Galatasaray'da 4 ismin işine yarayacak. Bunlar Türkiye'de yetişen Selçuk İnan, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz ile alt yapıdan gelen Eray İşcan... İndirim yapsa da yapmasa da Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ahmet Çalık'ın da bu avantajla kadroda yer bulmaya devam edeceği konuşuluyor. Aynı şekilde Eray'a da sözleşme verilip üçüncü kaleci olarak kadroda tutulması da düşünülüyor.
FIRSAT DOĞDU | MİNİ YORUM - SERKAN BAYAR
Verilen sözlere rağmen Galatasaray 3 kat zarar etti. Elbet bir yaptırım olacak. Kadro kısıtlaması 2000 kuşağından Furkan, Recep, Ozan ve Abdüssamed gibi gençlerin önünü açacak. Emre Belözoğlu böyle çıkmadı mı? Terim zaten bu hamleye Ozan'la başladı. Mbappe, Jesus, Rashford, Coman gibi patlama yapmalılar. Bütçe kısıtlaması da 'geldiği takımda 350 bin euro alan adama 2 milyon euro verme' diyor. UEFA, G.Saray'ın kasasını eski yönetimlerden daha çok düşünüyor. Artık kulübün çek defteri cebinde, bağış yapar gibi imza attırma dönemi sona erdi. İki yaptırım da G.Saray için bana göre ağır bir ceza sayılmaz. Ucuz atlattığını söyleyebiliriz.
- 1.6.2018
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Fenerbahçe'de seçim öncesi 'Acıbadem' şoku! Sponsorluktan çekildi
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Bu sponsorluktaki amaç zaten eksik kalan UEFA kriterlerini tamamlamaktı. Aksi takdirde FB Avrupa'dan men edilecekti. UEFA'yı kandırdılar.
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Fenerbahçe'de tarihi kongre
Toplam 1
Yorum
sdf sdf yeter aziz yeter deyin taraftara ses verin kongreciler sayılamayacak kadar çok sorunlu bir adam bu aziz
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Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Ozan takımda kalmalı.Aykut değirmeni onu öğüttü.Halbuki teknik ekibin görevi oyuncuyu hazırlamaktı,ilgilenmediler, dışladılar.Gençleri de .
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