Emre Çolak imzayı attı! 3 yıllık sözleşme...
İsmi bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Emre Çolak, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Wahda'ya transfer oldu.
Galatasaray'la sözleşmesinin bitmesinin ardından 2016 yılında Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre Çolak, bu sezon 2 gol attı ve 1 de asist yaptı.
- 1.6.2018 03:03
- Güncelleme: 1.6.2018 07:28
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Emre Çolak imzayı attı! 3 yıllık sözleşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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