Emre Çolak imzayı attı! 3 yıllık sözleşme... – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    imzayı attı! 3 yıllık sözleşme...

    <a href="/index/emre-colak?id=0066a161-5ca8-449e-bfb5-86d50716e294" class="" rel="tag">Emre Çolak</a> imzayı attı! 3 yıllık sözleşme...

    İsmi bir süredir ve ile anılan , Ligi takımlarından 'ya transfer oldu.

    Milli futbolcu , Ligi takımlarından ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

    'la sözleşmesinin bitmesinin ardından 2016 yılında Deportivo La Coruna'ya transfer olan , bu sezon 2 gol attı ve 1 de asist yaptı.

    1. 1.6.2018 03:03
    2. Güncelleme: 1.6.2018 07:28
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