Denayer’e İnter kancası – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Denayer’e kancası

    Denayer’e İnter kancası
    'ın yeniden kiralamak istediği Jason Denayer'i 'lı Medel'in tavsiyesiyle 'in de takibe aldığı ifade edildi. Ayrıca İtalyanların Manchester City'ye teklif bile yaptığı belirtiliyor. Ayrıca 'in teknik direktörü Simeone'nin de Belçikalı oyuncuyu beğendiği ancak şimdilik kadrosuna katmak için bir çalışma yapmayı düşünmediği öğrenildi.
    1. 1.6.2018
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