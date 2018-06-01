B planı Feghouli! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    B planı Feghouli!

    B planı Feghouli!

    ’nın “Sattığınız kadar oyuncu alın” demesi halinde Rodrigues’i satmayı düşünen G.Saray yönetim i eğer olumsuz bir durum olursa, Feghouli’yle yolları ayırabilir.

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi bir yandan da UEFA'nın vereceği kararla ilgili hazırlıklarını yapıyor... Finansal Fair Play komitesi ile yeni bir protokol imzalayacak olan sarı-kırmızılıları bir takım kısıtlamalar bekliyor. UEFA büyük bir ihtimalle "Sattığınız kadar oyuncu alın" şartını getirecek.

    GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
    Bu konuda çalışmalar yapan yönetim, kaynak yaratmak için Garry Rodrigues'i satmayı planlıyor. Hatta bazı kulüplerle menajer düzeyinde görüşmeler bile yapılıyor.

    FATİH TERİM DE ONAY VERDİ
    Ancak yönetim, Rodrigues'in satılamaması durumuna karşın B planını belirledi... Sarı-Kırmızılılar, Sofiane Feghouli ile yolları ayırabilir. Fatih Terim'in de bu konuda olumlu rapor verdiği ifade ediliyor.

    ÇİN KULÜPLERİ İLGİLENİYOR
    Sezonun son bölümünde kötü bir performans sergileyen Cezayirli yıldız 3.7 milyon Euro garanti ücret alıyor. Feghouli'yle özellikle Çin'den birçok kulüp yakından ilgileniyor. (Takvim)
    1. 1.6.2018 00:51
    2. Güncelleme: 1.6.2018 03:57
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