B planı Feghouli!
UEFA’nın “Sattığınız kadar oyuncu alın” demesi halinde Rodrigues’i satmayı düşünen G.Saray yönetim i eğer olumsuz bir durum olursa, Feghouli’yle yolları ayırabilir.
GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
Bu konuda çalışmalar yapan yönetim, transfere kaynak yaratmak için Garry Rodrigues'i satmayı planlıyor. Hatta bazı kulüplerle menajer düzeyinde görüşmeler bile yapılıyor.
FATİH TERİM DE ONAY VERDİ
Ancak yönetim, Rodrigues'in satılamaması durumuna karşın B planını belirledi... Sarı-Kırmızılılar, Sofiane Feghouli ile yolları ayırabilir. Fatih Terim'in de bu konuda olumlu rapor verdiği ifade ediliyor.
ÇİN KULÜPLERİ İLGİLENİYOR
Sezonun son bölümünde kötü bir performans sergileyen Cezayirli yıldız 3.7 milyon Euro garanti ücret alıyor. Feghouli'yle özellikle Çin'den birçok kulüp yakından ilgileniyor. (Takvim)
- 1.6.2018 00:51
- Güncelleme: 1.6.2018 03:57
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