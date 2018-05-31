Yasin dönemi kapandı – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Yasin dönemi kapandı

    Yasin dönemi kapandı
    Sözleşmesi sona eren ile yollar ayrıldı. kadrosunda gençleştirme aşısı yapıp yaş ortalamasını düşünmek isteyen teknik direktör 'in yeni sezon planlarında Yasin'e yer olmadığı bildirildi. 30 yaşındaki futbolcunun, Nice ve Aleves takımları ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
    1. 31.5.2018
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