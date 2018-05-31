Tolga Ciğerci Terim hakkında konuştu

Tolga Ciğerci şampiyonlukla birlikte tatilin çok daha zevkli geçtiğini söyledi. Başarılı futbolcu "Fatih Terim ile aramda hiç sorun yok. Bana güveniyor" diye konuştu. Tolga Ciğerci, 1 yıl daha kontratı olduğunu ve kariyerine Galatasaray'da devam edeceğini kaydetti.