Tolga Ciğerci Terim hakkında konuştu
Tolga Ciğerci şampiyonlukla birlikte tatilin çok daha zevkli geçtiğini söyledi.
Tolga Ciğerci şampiyonlukla birlikte tatilin çok daha zevkli geçtiğini söyledi. Başarılı futbolcu "Fatih Terim ile aramda hiç sorun yok. Bana güveniyor" diye konuştu. Tolga Ciğerci, 1 yıl daha kontratı olduğunu ve kariyerine Galatasaray'da devam edeceğini kaydetti.
- 31.5.2018
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
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CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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