Tolga Ciğerci Terim hakkında konuştu – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Terim hakkında konuştu

    Tolga Ciğerci Terim hakkında konuştu

    şampiyonlukla birlikte tatilin çok daha zevkli geçtiğini söyledi.

    şampiyonlukla birlikte tatilin çok daha zevkli geçtiğini söyledi. Başarılı futbolcu " ile aramda hiç sorun yok. Bana güveniyor" diye konuştu. Tolga Ciğerci, 1 yıl daha kontratı olduğunu ve kariyerine 'da devam edeceğini kaydetti.

    1. 31.5.2018
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